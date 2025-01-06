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6 января, 18:17

Наш дрон превратил в пепел танк ВСУ под Курском, Минобороны показало видео

Минобороны РФ: Российский дрон уничтожил танк Т-72 ВСУ в Курской области

Операторы БПЛА группировки войск ВС РФ «Север» выявили и уничтожили танк Т-72 Вооружённых сил Украины в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Дрон ВС РФ уничтожил танк ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

На видео с объективного контроля видно, как прямые попадания боевых беспилотников в танк не оставляют шанса на выживание экипажу ВСУ.

Наши бойцы разгромили несколько бригад и пробились вглубь обороны Украины
Наши бойцы разгромили несколько бригад и пробились вглубь обороны Украины

Ранее Life.ru публиковал эпичное видео, на котором ВС РФ нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. К слову, несколькими атаками наши парни лишили украинские ряды пусковой установки С-300 и ещё нескольких «игрушек». Кроме того, личный состав противника потерял несколько десятков человек личного состава.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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