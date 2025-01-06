Наш дрон превратил в пепел танк ВСУ под Курском, Минобороны показало видео

Операторы БПЛА группировки войск ВС РФ «Север» выявили и уничтожили танк Т-72 Вооружённых сил Украины в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Дрон ВС РФ уничтожил танк ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

На видео с объективного контроля видно, как прямые попадания боевых беспилотников в танк не оставляют шанса на выживание экипажу ВСУ.