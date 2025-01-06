Наши бойцы разгромили несколько бригад и пробились вглубь обороны Украины
Минобороны сообщило о продвижении группировки «Восток» вглубь обороны ВСУ
За минувшие сутки в рамках специальной военной операции группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанеся тяжёлое поражение противнику. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, под удар Армии России попали формирования механизированной бригады и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Новый Комар, Нескучное в ДНР и Темировка в Запорожской области.
В ходе выполнения боевых задач ВС РФ смогли уничтожить до 170 бойцов ВСУ, четыре автомобиля, САУ «Богдана» и другие гаубицы, в том числе американского производства. Кроме того, враг потерял склад боеприпасов.
Ранее Life.ru сообщал, что Армия России взяла под контроль Курахово, истребив 15-тысячный гарнизон ВСУ. Позже ВС РФ стремительно освободили второй за день населённый пункт ДНР.
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