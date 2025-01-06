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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 января, 10:05

Наши бойцы разгромили несколько бригад и пробились вглубь обороны Украины

Минобороны сообщило о продвижении группировки «Восток» вглубь обороны ВСУ

За минувшие сутки в рамках специальной военной операции группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанеся тяжёлое поражение противнику. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, под удар Армии России попали формирования механизированной бригады и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Новый Комар, Нескучное в ДНР и Темировка в Запорожской области.

В ходе выполнения боевых задач ВС РФ смогли уничтожить до 170 бойцов ВСУ, четыре автомобиля, САУ «Богдана» и другие гаубицы, в том числе американского производства. Кроме того, враг потерял склад боеприпасов.

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Ранее Life.ru сообщал, что Армия России взяла под контроль Курахово, истребив 15-тысячный гарнизон ВСУ. Позже ВС РФ стремительно освободили второй за день населённый пункт ДНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Борис Эльфанд
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