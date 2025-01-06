Наши бойцы разгромили несколько бригад и пробились вглубь обороны Украины

За минувшие сутки в рамках специальной военной операции группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанеся тяжёлое поражение противнику. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, под удар Армии России попали формирования механизированной бригады и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Новый Комар, Нескучное в ДНР и Темировка в Запорожской области.