Ранее сегодня стало известно, что подразделения «Южной» группировки российских войск освободили город Курахово в ДНР, который был важным логистическим узлом для ВСУ. Для удержания города враг стянул туда 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч солдат, в том числе были переброшены подразделения элитных 79 десантно-штурмовой и 46 аэромобильной бригад, а также 5 тяжелой, 33 и 157 механизированных бригад ВСУ. В битве за город ВСУ потеряли 80% личного состава – более 12 тыс. человек.