В городе Курахово в ДНР украинский гарнизон полностью перестал оказывать какое-либо сопротивление в ходе боевых столкновений с российской армией. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее на Украине призвали срочно вывести войска ВСУ с Кураховского района из-за угрозы окружения. Бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что у украинских бойцов не осталось сил сопротивляться натиску ВС РФ в этом районе. По его словам, российские солдаты загнали ВСУ в ловушку и могут со дня на день взять противника в плотное кольцо.