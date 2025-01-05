Военный эксперт допустил наступление ВС РФ в Днепропетровской области

Вероятность начала боёв в Днепропетровской области Украины в ближайшее время весьма высока, заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Такое развитие событий он обсудил в беседе с Lenta.ru.

«Вероятность того, что бои будут в Днепропетровской области, крайне велика, потому что мы наступаем, у противника нет достаточных резервов, чтобы сдерживать наше наступление. Все резервы они бросили в Курскую область, где застряли. Это их ошибка, которая сыграла нам на руку. С одной стороны, оккупировано немного нашей территории, но, с другой стороны, это значительно ослабило украинскую армию, которая находится сейчас в Донбассе. Вполне вероятно, что наша армия может выйти к границам Днепропетровской области и пойти дальше, освобождая уже Днепропетровск», — подчеркнул Глазунов.

Эксперт отметил, что у России есть значительные преимущества: превосходство в воздухе, артиллерии, танках и живой силе. В то время как у Украины не хватает резервов и эшелонированной обороны, их силы преимущественно сосредоточены на удержании позиций.

«Они просто сдерживают наступление наших войск, а когда видят, что не могут сдержать, то отступают», — заключил Глазунов.