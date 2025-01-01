По информации американского издания The New York Times, освобождение города Курахово в ДНР предоставит Вооружённым силам России возможность выйти к Днепропетровску, который является одним из ключевых промышленных центров Украины.

На юге страны силы украинского сопротивления вокруг Курахово постепенно ослабевают, что создаёт условия для наступления российских войск через южный Донбасс на территорию Днепропетровска. По мнению специалистов, регулярные атаки российских сил существенно ухудшили оборонительные позиции ВСУ в Донбассе.

Как уточняется в материале, ситуация для украинских военных остаётся наиболее критичной в восточной части Донбасса, где российские войска устойчиво продвигаются к Покровску (Красноармейск. — Прим. Life.ru), который является стратегически важным военным узлом.