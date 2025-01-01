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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
31 декабря, 21:40

Военкор Котенок: Армия России взяла Курахово до наступления Нового года

Бойцы ВС РФ добились значительных успехов на Кураховском участке фронта. Как сообщил военкор Юрий Котенок в своём телеграм-канале, операция по освобождению города Курахово была успешно завершена до наступления новогодней ночи.

«Город — наш. В целом город освободили. Идёт зачистка», — пишет Котенок.

В данный момент российские войска проводят финальные мероприятия по очистке городских районов от оставшихся боевиков ВСУ, которые не успели покинуть окружённые позиции.

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Ранее стало известно, что ВСУ потеряли три батальона в боях на Кураховском направлении. В силовых структурах отметили, что речь идёт не только о группировках украинцев в Курахово, но и о соединениях в окрестностях.

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VK / Минобороны России

Тимур Хингеев
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