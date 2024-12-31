Командование ВС РФ доложило Путину о ходе СВО

Ранее Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия будет идти только вперёд, у страны всё будет хорошо. По убеждению президента, искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту суверенитета родной земли стало для нас делом чести.