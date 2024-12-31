Командование ВС РФ доложило Путину о ходе СВО
Песков: Путин заслушал доклады Герасимова и командующих ВС РФ о ходе СВО
Президент России Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих Вооружёнными силами РФ (ВС РФ) о ходе специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировками о ходе продвижения специальной военной операции», — рассказал представитель Кремля.
Ранее Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия будет идти только вперёд, у страны всё будет хорошо. По убеждению президента, искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту суверенитета родной земли стало для нас делом чести.
Life.ru