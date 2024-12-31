«Только вперёд»: Путин в новогоднем обращении рассказал о будущем России
Путин: Россия будет идти только вперёд, у страны всё будет хорошо
Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет идти только вперёд. В будущем страну ждёт только хорошее. Об этом глава государства заявил в новогоднем обращении к россиянам, которое транслировалось по центральным каналам Камчатку и Чукотку.
«Всё будет хорошо, будем идти только вперёд. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие её граждан», — сказал глава государства.
По убеждению Путина, искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту суверенитета родной земли стало для нас делом чести.
Президент уже поздравил жителей Камчатки и Чукотки с Новым 2025 годом. Там обращение увидели на девять часов раньше, чем в Москве. В нём лидер России сказал, что сегодня главной задачей страны стала защита суверенитета. Граждане продолжают вносить свой вклад в обеспечение безопасности наших территорий. Путин подчеркнул, что мысли миллионов россиян сейчас вместе с бойцами СВО, которые обеспечивают народу гарантии мира и безопасности.
Life.ru