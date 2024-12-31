«Только вперёд»: Путин в новогоднем обращении рассказал о будущем России

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет идти только вперёд. В будущем страну ждёт только хорошее. Об этом глава государства заявил в новогоднем обращении к россиянам, которое транслировалось по центральным каналам Камчатку и Чукотку.

«Всё будет хорошо, будем идти только вперёд. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие её граждан», — сказал глава государства.

По убеждению Путина, искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту суверенитета родной земли стало для нас делом чести.