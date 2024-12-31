Путин в новогоднем обращении заявил, что защита суверенитета стала делом чести для россиян

Для россиян защита суверенитета стала дело чести. Граждане стремятся внести свой вклад в обеспечение безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое транслировалось по центральным каналам на Камчатку и Чукотку.

«Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту её суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», — подчеркнул глава государства.