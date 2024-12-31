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31 декабря, 12:31

Путин в новогоднем обращении заявил, что защита суверенитета стала делом чести для россиян

Путин: Защита суверенитета стала делом чести для россиян

Для россиян защита суверенитета стала дело чести. Граждане стремятся внести свой вклад в обеспечение безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое транслировалось по центральным каналам на Камчатку и Чукотку.

«Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту её суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», — подчеркнул глава государства.

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Путин: Россияне верны заветам и традициям ветеранов ВОВ, сокрушивших нацизм

В ходе новогоднего видеообращения глава государства также отметил гордость миллионов россиян за героев СВО. Кроме того, президент подчеркнул, что Россия благодаря единству прошла испытания первой четверти XXI века.

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Life.ru

Никита Никонов
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