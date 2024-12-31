Путин: Россия благодаря единству прошла испытания первой четверти XXI века

За первую четверть XXI века Россия прошла через масштабные испытания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое транслировалось по центральным каналам на Камчатку и Чукотку. Глава государства указал, что это стало возможным благодаря крепнущему единству.

«Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе», — указал Путин.

По словам лидера РФ, именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности.