Путин: Россия благодаря единству прошла испытания первой четверти XXI века
За первую четверть XXI века Россия прошла через масштабные испытания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое транслировалось по центральным каналам на Камчатку и Чукотку. Глава государства указал, что это стало возможным благодаря крепнущему единству.
«Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе», — указал Путин.
По словам лидера РФ, именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности.
Напомним, первые регионы России встретили Новый год. В 15:00 мск он наступил на Камчатке и Чукотке. В 16:00 по мск к празднику присоединятся жители Сахалина и Магаданской области.
Life.ru