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Регион
31 декабря, 12:18

Путин: Россия благодаря единству прошла испытания первой четверти XXI века

За первую четверть XXI века Россия прошла через масштабные испытания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое транслировалось по центральным каналам на Камчатку и Чукотку. Глава государства указал, что это стало возможным благодаря крепнущему единству.

«Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе», — указал Путин.

По словам лидера РФ, именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности.

«Мы верим в вас!» Путин в новогоднем обращении отметил гордость миллионов россиян за героев СВО
«Мы верим в вас!» Путин в новогоднем обращении отметил гордость миллионов россиян за героев СВО

Напомним, первые регионы России встретили Новый год. В 15:00 мск он наступил на Камчатке и Чукотке. В 16:00 по мск к празднику присоединятся жители Сахалина и Магаданской области.

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Life.ru

Никита Никонов
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