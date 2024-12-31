Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 12:00

Первые регионы России встретили Новый год

На Чукотке и Камчатке наступил Новый год

На Чукотке и Камчатке уже вовсю едят оливье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

На Чукотке и Камчатке уже вовсю едят оливье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Новый, 2025 год в 15:00 по московскому времени наступил в самых восточных регионах РФ — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

В Петропавловске-Камчатском главный новогодний праздник пройдёт на основной сцене в центре города и будет включать в себя большую семейную концертную программу. Горожане смогут выйти в прямой эфир и поговорить с военнослужащими, находящимися в зоне СВО, а также увидеть их видеопоздравления с новогодними пожеланиями родным и близким с большого экрана сцены. Для гостей праздника проведут интерактивное шоу с конкурсами и призами для семей, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы со сказочными персонажами и новогоднюю дискотеку.

В Анадыре на Новый год запланировано народное гулянье на центральной площади города. В программе: поздравления столичного Деда Мороза и Снегурочки, выступления творческих коллективов, конкурсы, игры, подарки и призы.

10 необычных новогодних обрядов, чтобы правильно начать 2025 год
10 необычных новогодних обрядов, чтобы правильно начать 2025 год

В 16:00 по мск к празднику присоединятся жители Сахалина и Магаданской области.

Ранее Life.ru писал о 7 магических местах России, где нужно загадывать желания на Новый год, ведь там они точно сбудутся. Также мы рассказывали, где проводит новогоднюю ночь Дед Мороз.

Никита Никонов
  • Новости
  • Новый год
  • Праздники
  • Общество
  • Камчатский край
  • Чукотский автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar