Первые регионы России встретили Новый год
На Чукотке и Камчатке наступил Новый год
На Чукотке и Камчатке уже вовсю едят оливье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio
Новый, 2025 год в 15:00 по московскому времени наступил в самых восточных регионах РФ — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
В Петропавловске-Камчатском главный новогодний праздник пройдёт на основной сцене в центре города и будет включать в себя большую семейную концертную программу. Горожане смогут выйти в прямой эфир и поговорить с военнослужащими, находящимися в зоне СВО, а также увидеть их видеопоздравления с новогодними пожеланиями родным и близким с большого экрана сцены. Для гостей праздника проведут интерактивное шоу с конкурсами и призами для семей, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы со сказочными персонажами и новогоднюю дискотеку.
В Анадыре на Новый год запланировано народное гулянье на центральной площади города. В программе: поздравления столичного Деда Мороза и Снегурочки, выступления творческих коллективов, конкурсы, игры, подарки и призы.
В 16:00 по мск к празднику присоединятся жители Сахалина и Магаданской области.
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