Первые регионы России встретили Новый год

В Петропавловске-Камчатском главный новогодний праздник пройдёт на основной сцене в центре города и будет включать в себя большую семейную концертную программу. Горожане смогут выйти в прямой эфир и поговорить с военнослужащими, находящимися в зоне СВО, а также увидеть их видеопоздравления с новогодними пожеланиями родным и близким с большого экрана сцены. Для гостей праздника проведут интерактивное шоу с конкурсами и призами для семей, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы со сказочными персонажами и новогоднюю дискотеку.