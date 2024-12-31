«Свободная и сильная»: Путин заявил об ответе России на сложнейшие вызовы в 2024 году
Путин: Россия ответила на сложные вызовы и может гордиться тем, что уже сделано
Россия смогла дать ответ на сложные вызовы, страна может гордиться тем, что уже сделано, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к жителям Камчатки и Чукотки. Новогодняя речь российского лидера транслировалась по федеральным каналам.
«Да, нам предстоит ещё многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано — это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития. Наша страна, независимая свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем», — заявил Путин.
Он выразил уверенность в том, что всё будет хорошо, Россия будет идти только вперёд. Президент назвал абсолютной ценностью судьбу РФ и благополучие её граждан
Также российский лидер поручил с 1 января обеспечить реализацию пяти новых национальных проектов. Кабмину поручено реализовать комплекс дополнительных мер по развитию экономики предложения, обеспечивающих повышение её потенциала. Также правительству поручено доработать паспорта национальных проектов до 31 декабря 2024 года и представить их для утверждения 9 января.
Lif.ru