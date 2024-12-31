«Свободная и сильная»: Путин заявил об ответе России на сложнейшие вызовы в 2024 году

Россия смогла дать ответ на сложные вызовы, страна может гордиться тем, что уже сделано, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к жителям Камчатки и Чукотки. Новогодняя речь российского лидера транслировалась по федеральным каналам.

«Да, нам предстоит ещё многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано — это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития. Наша страна, независимая свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем», — заявил Путин.

Он выразил уверенность в том, что всё будет хорошо, Россия будет идти только вперёд. Президент назвал абсолютной ценностью судьбу РФ и благополучие её граждан