Путин поручил обеспечить реализацию пяти новых нацпроектов с 1 января

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства одобрил «Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года» с правками кабмина.

Путин поручил Правительству, исполнительным органам субъектов РФ, комиссиям Государственного Совета обеспечить реализацию с 1 января 2025 года новых нацпроектов, которые станут приоритетом при формировании федерального бюджета до 2030 года. Также он распорядился обеспечить переход к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в экономике. Кабмину поручено реализовать комплекс дополнительных мер по развитию экономики предложения, обеспечивающих повышение её потенциала.

«Наращивание темпов обеспечения технологической независимости по важнейшим направлениям и создание условий для достижения превосходства отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами исходя из принципов глобальной конкурентоспособности отечественных технологий и продукции, созданной с их использованием», – гласит следующее распоряжение президента.

Помимо этого, кабмин займётся развитием российских платежной, страховой и логистической инфраструктур и инфраструктуры финансового рынка, а также преодолением негативных демографических тенденций и повышением рождаемости. Путин ждёт доклада до 1 июня 2025 г. Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

Также правительству поручено доработать паспорта национальных проектов до 31 декабря 2024 года и представить их для утверждения на заседании президиума указанного Совета до 9 января 2025 года. А до 15 февраля министрам нужно доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Кроме этого правительству поручено доработать нацпроекты «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети» с учётом необходимости включения в них разделов, содержащих мероприятия мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа и опорных населённых пунктов Арктической зоны. Путин распорядился определить отдельные лимиты бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий.