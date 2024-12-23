Путин поручил запустить новые нацпроекты с 1 января
Путин: Новые нацпроекты должны стартовать с 1 января без задержек
Реализация новых нацпроектов не должна задерживаться, они обязаны стартовать с первого дня 2025 года, поручил президент России Владимир Путин. Глава государства уже заявлял о важности оперативного решения всех вопросов, связанных с нацпроектами.
«Они [новые нацпроекты] должны стартовать без задержек с 1 января будущего года», — подчеркнул глава государства на совещании по экономическим вопросам в формате видеоконференции.
Ранее российский лидер заявлял, что процесс подготовки новых нацпроектов сильно затянулся. Из-за этого практическая работа над ними в начале года может забуксовать. Путин попросил Счётную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 год. По словам президента, опыт нужно систематизировать и дать ему объективную оценку, поэтому и было решено задействовать Счётную палату. Национальному центру «Россия» было поручено составить справочник об этапах и результатах нацпроектов, правительство должно оказать поддержку в этой работе.
Life.ru