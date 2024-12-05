Путин попросил Счётную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019-го

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин попросил Счётную палату России проанализировать исполнение национальных проектов с 2019 по 2024 год. Глава государства также поручил правительству учесть полученные данные при дальнейшей реализации нацпроектов.

«Прошу Счётную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 года по сегодняшний день, по 2024 год, сделать соответствующие выводы и рекомендации, а правительство прошу их учесть при реализации новых нацпроектов», — сказал российский лидер.

Президент также отметил полученный опыт совместной работы органов власти, делового сообщества и гражданских объединений для достижения национальных целей развития. По словам главы государства, данный опыт нужно систематизировать и дать ему объективную оценку, поэтому и было решено задействовать Счётную палату.