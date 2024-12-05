Путин поручил Национальному центру «Россия» составить справочник по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин поручил национальному центру «Россия» подготовить справочник об этапах и результатах нацпроектов. Глава государства также попросил правительство оказать поддержку этой работе.
«Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые, что называется, заточены эти нацпроекты», — сказал российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин подчеркнул, что справочник необходимо написать не канцелярским, а понятным, обычным, гражданским языком. Необходимо рассказать о конкретных этапах нацпроектов и позитивных изменениях, которые люди могут увидеть и почувствовать по итогам реализации национальных проектов.
Ранее глава государства заявил, что правительство России должно оперативно решить все вопросы, чтобы запуск нацпроектов произошёл без каких-либо проблем. Озаботиться этим следует до наступления Нового года. Российский лидер уточнил, что процесс подготовки новых нацпроектов сильно затянулся. Как следствие, практическая работа над ними в начале года может забуксовать. Путин также попросил Счётную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 год. По словам президента, опыт нужно систематизировать и дать ему объективную оценку, поэтому и было решено задействовать Счётную палату.