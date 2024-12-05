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5 декабря, 12:45

«Сложная задача»: Путин призвал переломить демографическую ситуацию уже в 2025 году

Путин: Условия для перелома демографической ситуации надо создать в 2025 году

Президент России Владимир Путин заявил, что условия для перелома демографической ситуации в стране необходимо создать уже в 2025 году. При этом он признал, что это «очень сложная задача», которая требует комплексного подхода и последовательной работы.

«Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача. И, честно говоря, по объективным обстоятельствам не всё от нас зависит», — сказал глава государства заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее на этом же заседании Путин сообщил, что кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов. Они будут запущены с 2025 года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет.

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Наталья Демьянова
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