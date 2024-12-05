«Сложная задача»: Путин призвал переломить демографическую ситуацию уже в 2025 году

Президент России Владимир Путин заявил, что условия для перелома демографической ситуации в стране необходимо создать уже в 2025 году. При этом он признал, что это «очень сложная задача», которая требует комплексного подхода и последовательной работы.

«Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача. И, честно говоря, по объективным обстоятельствам не всё от нас зависит», — сказал глава государства заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.