«Сложная задача»: Путин призвал переломить демографическую ситуацию уже в 2025 году
Путин: Условия для перелома демографической ситуации надо создать в 2025 году
Президент России Владимир Путин заявил, что условия для перелома демографической ситуации в стране необходимо создать уже в 2025 году. При этом он признал, что это «очень сложная задача», которая требует комплексного подхода и последовательной работы.
«Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача. И, честно говоря, по объективным обстоятельствам не всё от нас зависит», — сказал глава государства заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ранее на этом же заседании Путин сообщил, что кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов. Они будут запущены с 2025 года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет.
Life.ru