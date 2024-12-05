Мишустин: На нацпроекты до 2030 года выделят 40 триллионов рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину, что паспорта 19 новых национальных проектов уже готовы. Заработать они должны уже со следующего года. Этот вопрос был поднят на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«По вашему поручению правительство подготовило паспорта 19 национальных проектов», — сообщил глава кабмина.

Мишустин отметил, что национальные проекты направлены на реализацию утверждённых президентом РФ национальных целей и программы социально-экономического развития России до 2030 года. Также они призваны укрепить устойчивость экономики и повысить качество жизни в каждом регионе.

Премьер-министр РФ поделился, что работа шла в тесном контакте с профильными комиссиями Госсовета, парламентариями, экспертным и бизнес-сообществами, с ориентиром на обратную связь от граждан. Всего власти России выделят более 40 трлн рублей на нацпроекты до 2030 года.

«Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей. Ещё не менее 13 трлн — привлечь за счет внебюджетных инвестиций», — сказал Мишустин, добавив, что в проекте бюджета на ближайшие три года эти средства предусмотрены.