Путин тепло поздравил военнослужащих и участников СВО с наступающим Новым годом

Сначала глава государства заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировками о ходе продвижения СВО, а после сказал пару тёплых слов военным. Кроме того, лидер России поблагодарил бойцов за службу.

«Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции», — сообщил журналистам Песков

Напомним, что новогоднюю речь Путина уже успели послушать жители восточной части России. В этом году речь главы государства стала одной из самых коротких — 3 минуты 35 секунд. В своём новогоднем обращении лидер РФ пожелал благополучия каждой семье и любимой стране. Президент подчеркнул, что наш народ всегда с теплом встречает Новый год. В этот период все граждане надеются на осуществление своих самых заветных мечт. Путин отметил, что все желания сбудутся «пока мы вместе».