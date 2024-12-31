Путин в новогоднем обращении пожелал процветания каждой семье и любимой России

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал процветания и благополучия каждой семье и всей России, поздравление первыми увидели жители Чукотки и Камчатки. Перед полуночью по мск обращение главы государства будет показано во всех часовых поясах в РФ.

«До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране России!» — заявил Путин.