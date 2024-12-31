Путин в новогоднем обращении пожелал процветания каждой семье и любимой России
Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал процветания и благополучия каждой семье и всей России, поздравление первыми увидели жители Чукотки и Камчатки. Перед полуночью по мск обращение главы государства будет показано во всех часовых поясах в РФ.
«До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране России!» — заявил Путин.
Глава государства отметил, что народ нашей страны всегда тепло относился ко встрече Нового года. Именно в эту дату все граждане РФ надеются на исполнение самых заветных желаний. Путин заявил, что все желания исполнятся, «пока мы вместе».
Кроме того, в своей новогодней речи Путин заявил, что защита суверенитета и чести стала делом чести для россиян. Стране удалось справиться со сложными вызовами и дать ответы на трудные вопросы. Он выразил уверенность в том, что всё будет хорошо, Россия будет идти только вперёд.
Life.ru