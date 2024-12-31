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31 декабря, 12:55

Путин в новогоднем обращении пожелал процветания каждой семье и любимой России

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал процветания и благополучия каждой семье и всей России, поздравление первыми увидели жители Чукотки и Камчатки. Перед полуночью по мск обращение главы государства будет показано во всех часовых поясах в РФ.

«До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране России!» — заявил Путин.

Глава государства отметил, что народ нашей страны всегда тепло относился ко встрече Нового года. Именно в эту дату все граждане РФ надеются на исполнение самых заветных желаний. Путин заявил, что все желания исполнятся, «пока мы вместе».

Кроме того, в своей новогодней речи Путин заявил, что защита суверенитета и чести стала делом чести для россиян. Стране удалось справиться со сложными вызовами и дать ответы на трудные вопросы. Он выразил уверенность в том, что всё будет хорошо, Россия будет идти только вперёд.

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Life.ru

Полина Никифорова
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