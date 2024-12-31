Новогоднее обращение Путина стало одним из самых кратких за всё время

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, в этот раз его речь заняла 3 минуты 35 секунд и стала одной из самых кратких за всё время его президентства. Глава государства по традиции выступил на фоне Кремля.

Первыми новогоднее обращение российского лидера увидели жители Камчатки и Чукотки, где 2025 год уже наступил. Разница во времени со столицей там составляет плюс 9 часов.

По традиции речь президента записывают на фоне Кремля, однако бывают исключения. Так, в 2022 году Путин выступил из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников специальной военной операции. А 31 декабря 2013 года обратился к россиянам из Хабаровска, где встретился с пострадавшими от наводнения.

В этом году речь президента стала одной из самых кратких, заняв 3 минуты 35 секунда. Для сравнения, в 2022 году обращение главы государства продлилось около 9 минут. В 2021 и 2020 годах речь длилась 6 минут 22 секунды и 6 минут соответственно. 31 декабря 2013 года Путин обращался к гражданам из Хабаровска на протяжении более четырёх с половиной минут. В остальные годы российский лидер был более краток в своих новогодних напутствиях. Самым коротким было поздравление в 2006 году — чуть больше двух минут.