Медведев поздравил россиян с Новым годом и пожелал любви и согласия

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, опубликовав видеообращение к гражданам в своём телеграм-канале. Политик отметил, что 2024-й был годом очень сложных испытаний и серьёзных достижений — это время героев, которыми гордится вся страна, тех, кто защищает нашу Родину.

Медведев поздравил россиян с Новым годом. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

«Вместе мы — огромная сила, нас не сломить никому. На перекор любым трудностях и угрозам, мы сохраняем и укрепляем самое главное — единство и сплочённость нашего многонационального народа», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что в будущем году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества не просто так, ведь нынешнее время показало всю беззаветную любовь к Родине, взаимовыручку, достоинство и силу духа россиян.

Также Медведев пожелал россиянам любви, согласия и успеха в 2025 году.

«Пусть 2025 год принесёт в каждый дом, в каждую семью только самое доброе, озарит их светом согласия и любви, подарит успех и надежды, которые обязательно сбудутся. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть всё будет хорошо. С новым, 2025 годом!» — поздравил Медведев.