Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили город Курахово в ДНР, который был важным логистическим узлом для ВСУ. О достижении наших бойцов доложили в Минобороны РФ.

«В ходе активных наступательных действий подразделения »Южной« группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса», — отметили в МО РФ.

Потеря этого важного логистического узла существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении. Киевский режим лишён возможности обстреливать из артиллерии мирные кварталы столицы ДНР. Для удержания города враг стянул туда 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч солдат, включая иностранных наёмников, артиллерию и танки. В Курахово, в том числе были переброшены подразделения элитных 79 десантно-штурмовой и 46 аэромобильной бригад, а также 5 тяжелой, 33 и 157 механизированных бригад ВСУ.

В битве за город противник потерял 80% личного состава – более 12 тыс. человек, порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. За два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными, отчитались в Минобороны.

После взятия Курахово Армия России вышла на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения всей территории ДНР. В МО особо отметили мужество и героизм военнослужащих 5-й и 110-й мотострелковых бригад в битве за город.