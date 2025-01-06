Военкоры опубликовали видео с ударами наших солдат, которые превратили огневые посты врага в труху. Помимо С-300 ВСУ лишились РЛС подсвета и наведения, машины боевого управления, а также 45 человек личного состава.

Ранее Life.ru сообщал, что за последние 24 часа подразделения войск «Восток» успешно продвинулись в тыл обороны Вооружённых сил Украины, нанеся серьёзный урон противнику. В ходе выполнения боевых задач российские войска уничтожили до 170 украинских солдат, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и другие гаубицы, включая те, что произведены в США. Также противник потерял склад с боеприпасами.