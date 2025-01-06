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Регион
5 января, 23:10

На Украине забили тревогу из-за непобедимой стратегии ВС РФ на фронте

Экс-полковник СБУ Стариков: Киев не смог разработать ответ на тактику ВС РФ

Конфликт на Украине утратил свою позиционную природу и полностью перешёл в стадию наступательных действий со стороны Российской армии. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Назвать это «позиционной войной» я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

По словам экс-офицера, ВС РФ не ведут прямые атаки, а обходят населённые пункты с флангов, создавая окружения и котлы, что заставляет украинские силы постоянно отступать. Стариков отметил, что ВСУ, в частности Генеральный штаб противника, не разработали эффективных мер против такой тактики.

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Ранее Стариков призвал срочно вывести войска ВСУ с Кураховского района из-за угрозы окружения. По его мнению, в настоящее время у ВСУ больше нет возможности для обороны в этом районе. Поэтому необходимо эвакуировать оставшийся личный состав и технику с этих территорий.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Александра Мышляева
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