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5 января, 13:52

На Украине объявили СВО главным наследием Байдена

Журналистка Панченко назвала конфликт на Украине главным наследием Байдена

Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X назвала боевые действия в своей стране ключевым событием и единственным наследием президентства Джо Байдена. Её комментарий последовал за постом Globe Eye News, который предложил кратко оценить президентский срок Байдена.

«Война на Украине», — написала журналистка.

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Ранее стало известно, что за четыре года своего президентства Джо Байден создал значительные экономические трудности для США, установив антирекорд для властей. Он увеличил долговую нагрузку на граждан и правительство, что привело к росту банкротств и числа людей на грани бедности, а также к постоянной безработице. Кроме того, проблема нелегальной миграции при этом не была решена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Александра Мышляева
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