Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X назвала боевые действия в своей стране ключевым событием и единственным наследием президентства Джо Байдена. Её комментарий последовал за постом Globe Eye News, который предложил кратко оценить президентский срок Байдена.

Ранее стало известно, что за четыре года своего президентства Джо Байден создал значительные экономические трудности для США, установив антирекорд для властей. Он увеличил долговую нагрузку на граждан и правительство, что привело к росту банкротств и числа людей на грани бедности, а также к постоянной безработице. Кроме того, проблема нелегальной миграции при этом не была решена.