На Украине объявили СВО главным наследием Байдена
Журналистка Панченко назвала конфликт на Украине главным наследием Байдена
Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X назвала боевые действия в своей стране ключевым событием и единственным наследием президентства Джо Байдена. Её комментарий последовал за постом Globe Eye News, который предложил кратко оценить президентский срок Байдена.
«Война на Украине», — написала журналистка.
Ранее стало известно, что за четыре года своего президентства Джо Байден создал значительные экономические трудности для США, установив антирекорд для властей. Он увеличил долговую нагрузку на граждан и правительство, что привело к росту банкротств и числа людей на грани бедности, а также к постоянной безработице. Кроме того, проблема нелегальной миграции при этом не была решена.
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