Байдена назвали худшим президентом США за рост госдолга и падение ВВП

Заканчивающий свой срок в должности президента США Джо Байден создал для своей страны огромные экономические проблемы всего за четыре последних года, что стало антирекордом для американских властей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на показатели экономики Штатов.

В частности, Байден загнал американцев и правительство в страшную долговую яму, повысив уровень банкротства и количество людей, живущих за гранью бедности. При этом президент уверял, что все принимаемые им меры якобы необходимы для развития инфраструктуры в США. Однако если в 2021 году программы финансовой поддержки бизнеса и населения помогли экономике Штатов «выстрелить» на 6,1%, то уже в 2022 году рост ВВП едва достиг 2,5%.

Далее ситуация только ухудшалась. Так, в 2023 году ВВП, по данным МВФ, подросло только на 2,9%, в ушедшем году эксперты ожидают ещё большее падение этих показателей. Безрадостными выглядят для Вашингтона и данные Всемирного банка. Доля США в мировой экономике упала ниже 15%, что произошло впервые в истории Америки. Но самое страшное, по мнению аналитиков, — это бесконечный рост американского госдолга, который при президентстве Байдена достиг 36,2 триллиона долларов, значительно превысив объёмы самой экономики Штатов.

Всё это, напоминают эксперты, проходит на фоне ухудшающихся показателей уровня жизни простых американцев. Безработица, постоянные сокращения стали привычным явлением в жизни страны. При этом Байден никак не решал проблему с нелегальной миграцией. Приезжие составили пятую часть от всего занятого населения Штатов, так как их труд оказался менее дорогим и без всякой социальной ответственности со стороны работодателей.