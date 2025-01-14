«За мной следили»: Саратовский депутат-герой вышел на связь и раскрыл детали покушения на свою жизнь

Герой России, депутат Саратовской областной думы Александр Янклович подтвердил информацию, что подросток, который хотел напасть на него с молотком, курировался украинскими спецслужбами. Детали произошедшего он озвучил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Твои герои, Саратов! ZOV».

«Подготовка велась очень тщательно. Длительный период следили за мной, за моим домом, передвижением», — отметил Янклович.

Видеообращение Александра Янкловича. Видео © Telegram / Твои герои, Саратов! ZOV

Депутат пояснил, что нападение не состоялось, так как в день покушения он с семьёй находился в храме. Злоумышленника, который караулил парламентария по месту жительства, спугнула собака. По словам Янкловича, возможной причиной произошедшего является его волонтёрская деятельность и помощь участникам СВО. Он также выразил сожаление по поводу дальнейшей судьбы подростка.

«Конечно, жалко парня несовершеннолетнего, которому запудрили, скорее всего, мозги кураторы. <...> Следите за своими детьми, воспитывайте их правильно», — резюмировал Янклович.