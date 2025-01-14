Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 20:26

«За мной следили»: Саратовский депутат-герой вышел на связь и раскрыл детали покушения на свою жизнь

Депутат Янклович заявил об участии спецслужб Украины в попытке покушения на него

Александр Янклович. Обложка © Telegram / Твои герои, Саратов! ZOV

Александр Янклович. Обложка © Telegram / Твои герои, Саратов! ZOV

Герой России, депутат Саратовской областной думы Александр Янклович подтвердил информацию, что подросток, который хотел напасть на него с молотком, курировался украинскими спецслужбами. Детали произошедшего он озвучил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Твои герои, Саратов! ZOV».

«Подготовка велась очень тщательно. Длительный период следили за мной, за моим домом, передвижением», — отметил Янклович.

Видеообращение Александра Янкловича. Видео © Telegram / Твои герои, Саратов! ZOV

Депутат пояснил, что нападение не состоялось, так как в день покушения он с семьёй находился в храме. Злоумышленника, который караулил парламентария по месту жительства, спугнула собака. По словам Янкловича, возможной причиной произошедшего является его волонтёрская деятельность и помощь участникам СВО. Он также выразил сожаление по поводу дальнейшей судьбы подростка.

«Конечно, жалко парня несовершеннолетнего, которому запудрили, скорее всего, мозги кураторы. <...> Следите за своими детьми, воспитывайте их правильно», — резюмировал Янклович.

Life.ru узнал мотивы подростка, готовившего покушение на депутата-героя СВО
Life.ru узнал мотивы подростка, готовившего покушение на депутата-героя СВО

Напомним, 14 января в Саратове задержали подростка по подозрению в попытке покушения на депутата. Исполнить заказ кураторов злоумышленник хотел при помощи молотка. К счастью, он не успел довести преступный умысел до конца.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Криминал
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar