Караулил с молотком: В Саратове задержали 16-летнего подростка, которому «заказали» депутата

В Саратове предотвратили покушение на убийство депутата. По подозрению в подготовке преступления задержан 16-летний подросток. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

«Несовершеннолетний вступил в сговор с неустановленными на данный момент лицами и по их указанию, вооружившись молотком, направился к месту жительства одного из депутатов региона с целью его убийства. Однако по прибытии он получил сведения о его отсутствии и покинул место», — говорится в сообщении.

Парень собирался искать депутата, но довести преступный умысел до конца он не смог, его задержали силовики. Сейчас возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подростка.