Племянника Шакро Молодого задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве

Племянник «вора в законе №1» Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) задержан в подмосковной Балашихе. По данным SHOT, 23-летний Виталий Калашов был ранее объявлен в федеральный розыск по подозрению в покушении на убийство.