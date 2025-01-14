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Регион
14 января, 10:57

Племянника Шакро Молодого задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве

SHOT: Племянник Шакро Молодого задержан в Балашихе по делу об убийстве

Племянник «вора в законе №1» Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) задержан в подмосковной Балашихе. По данным SHOT, 23-летний Виталий Калашов был ранее объявлен в федеральный розыск по подозрению в покушении на убийство.

Племянник Шакро Молодого Виталий Калашов. Фото © SHOT

Племянник Шакро Молодого Виталий Калашов. Фото © SHOT

Как пишет телеграм-канал, Калашова скрутили накануне ночью в доме на улице Фадеева. Племянник криминального авторитета скрывался от правосудия с конца 2024 года. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

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Ранее появилась информация об освобождении криминального авторитета Шакро Молодого из краснодарской колонии строгого режима по УДО. Главный вор в законе сидел около шести лет из девяти и десять месяцев. Шакро Молодой тайно покинул ИК в кузове газели, сопровождаемой чёрным кроссовером Haval. Оба автомобиля уехали в направлении Краснодара. Позже «вор в законе» попал в больницу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Никита Никонов
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