Племянника Шакро Молодого задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве
SHOT: Племянник Шакро Молодого задержан в Балашихе по делу об убийстве
Племянник «вора в законе №1» Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) задержан в подмосковной Балашихе. По данным SHOT, 23-летний Виталий Калашов был ранее объявлен в федеральный розыск по подозрению в покушении на убийство.
Племянник Шакро Молодого Виталий Калашов. Фото © SHOT
Как пишет телеграм-канал, Калашова скрутили накануне ночью в доме на улице Фадеева. Племянник криминального авторитета скрывался от правосудия с конца 2024 года. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.
Ранее появилась информация об освобождении криминального авторитета Шакро Молодого из краснодарской колонии строгого режима по УДО. Главный вор в законе сидел около шести лет из девяти и десять месяцев. Шакро Молодой тайно покинул ИК в кузове газели, сопровождаемой чёрным кроссовером Haval. Оба автомобиля уехали в направлении Краснодара. Позже «вор в законе» попал в больницу.
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