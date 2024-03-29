"Вор в законе № 1" Шакро Молодой тайно покинул ИК под конвоем тонированного авто-"оборотня" Шакро Молодой покинул колонию в кузове газели, сопровождаемой чёрным Haval 29 марта, 09:49 Газель с Шакро. Фото © Telegram / SHOT

Освобождённого по УДО криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, вывезли из ИК-2 в кузове грузовой газели без опознавательных знаков ФСИН. Об этом пишет SHOT и публикует видео.

Шакро покидает колонию. Видео © Telegram / SHOT

Фургон числится на балансе кубанской колонии, где отбывал наказание Шакро. Сразу же за выехавшей газелью с парковки сорвался чёрный тонированный Haval, который несколько дней "дежурил" у ИК. У этого автомобиля на протяжении этого времени менялись номера, однако диски, тонировка и регистратор говорят о том, что речь идёт об одной и той же машине. В салоне Haval можно было увидеть крепких пассажиров в чёрной одежде. Газель и автомобиль умчались в направлении Краснодара.

Напомним, Шакро Молодой (Захарий Калашов) был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России с начала 90-х годов. В марте 2018 года его приговорили к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве у ресторатора в Москве. Также следствие считает, что "вор в законе № 1" стал лидером преступной группировки после смерти Деда Хасана в 2013 году. В начале весны 2024 года стало известно, что преступник выходит на свободу из краснодарской тюрьмы, ему разрешили УДО по состоянию здоровья. 29 марта информация подтвердилась: Шакро покидает колонию, отсидев около 6 лет из 9.

Авторы Татьяна Миссуми