"Вор в законе № 1" Шакро Молодой выходит на свободу

Суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении Шакро Молодого в закрытом режиме. Когда именно он выйдет на волю, пока не известно.

Напомним, что в марте 2018 года Шакро Молодого приговорили к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Это решение вынес Никулинский суд Москвы, признав его виновным в вымогательстве у владелицы ресторана на Родчельской улице в Москве. Кроме того, в следствии считают, что именно Шакро стал лидером преступной группировки после смерти Деда Хасана в 2013 году. Вор в законе до своего ареста держал воровской общак, разрабатывал планы преступлений и координировал действия участников ОПГ.