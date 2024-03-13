"Вор в законе № 1" Шакро Молодой выходит на свободу
Шакро Молодой на самом деле уже давно не молод: в марте ему исполнится 71 год. Обложка © АГН / Сергей Ведяшкин
Вор в законе Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, выходит на свободу. Как сообщили SHOT в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края, криминальный авторитет досрочно будет освобождён из-за состояния здоровья.
Суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении Шакро Молодого в закрытом режиме. Когда именно он выйдет на волю, пока не известно.
Напомним, что в марте 2018 года Шакро Молодого приговорили к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Это решение вынес Никулинский суд Москвы, признав его виновным в вымогательстве у владелицы ресторана на Родчельской улице в Москве. Кроме того, в следствии считают, что именно Шакро стал лидером преступной группировки после смерти Деда Хасана в 2013 году. Вор в законе до своего ареста держал воровской общак, разрабатывал планы преступлений и координировал действия участников ОПГ.