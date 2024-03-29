Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО
Шакро Молодой. Обложка © АГН / Сергей Ведяшкин
Вор в законе № 1 Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима, сообщает SHOT. Итого Калашов отсидел около шести лет из 9 лет и 10 месяцев.
Шакро Молодой был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России с начала 90-х годов. После серии покушений в 2003 году переехал в Испанию, а в 2006-м был задержан в ОАЭ и экстрадирован в Испанию, где суд приговорил его к 7,5 года колонии. В марте 2018 года Шакро Молодого приговорили к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима уже в России. Это решение вынес Никулинский суд Москвы, признав его виновным в вымогательстве у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве. Кроме того, в следствии считают, что именно Шакро стал лидером преступной группировки после смерти Деда Хасана в 2013 году. Вор в законе до своего ареста держал воровской общак, разрабатывал планы преступлений и координировал действия участников ОПГ.
В начале марта 2024 года стало известно, что Шакро Молодой выходит на свободу. В Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края рассказали, что криминальный авторитет досрочно будет освобождён из-за состояния здоровья.