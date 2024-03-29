Вор в законе № 1 Шакро Молодой угодил в больницу после выхода из колонии
Адвокат Шакро Молодого заявил, что криминального авторитета увезли в больницу
Шакро Молодой (Захарий Калашов). Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон
Криминальный авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов) был доставлен в краснодарскую больницу. Об этом рассказал его адвокат Тенгиз Папаскуа в беседе с "Газетой.ru". Он отметил, что ранее распространённая информация об УДО не является правдой.
"По состоянию здоровья его выпустили. УДО — это совсем другое. Не слушайте никого, я вам верную информацию даю. Выпустили по состоянию здоровья. Какая разница, где его выпустили. Он уже находится в больнице", — сказал Папаскуа.
Ранее появилась информация об освобождении криминального авторитета из краснодарской колонии строгого режима по УДО. Главный вор в законе сидел около шести лет из девяти и десять месяцев. Шакро Молодой тайно покинул ИК в кузове газели, сопровождаемой чёрным кроссовером Haval. Оба автомобиля уехали в направлении Краснодара.