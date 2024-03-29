Вор в законе № 1 Шакро Молодой угодил в больницу после выхода из колонии

Криминальный авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов) был доставлен в краснодарскую больницу. Об этом рассказал его адвокат Тенгиз Папаскуа в беседе с "Газетой.ru" . Он отметил, что ранее распространённая информация об УДО не является правдой.

"По состоянию здоровья его выпустили. УДО — это совсем другое. Не слушайте никого, я вам верную информацию даю. Выпустили по состоянию здоровья. Какая разница, где его выпустили. Он уже находится в больнице", — сказал Папаскуа.