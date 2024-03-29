Mercedes с подарками и хачапури: Вскрылись подробности пышного дня рождения Шакро Молодого в колонии
Вор в законе Шакро Молодой с размахом отпраздновал день рождения в колонии
Шакро Молодой. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
В день рождения криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) около кубанской колонии заметили "мерседес", набитый наборами грузинской еды и подарочными коробками. Угощения, лимонад и подарки быстро перетащили из машины в небольшой грузовичок, который вскоре заехал на территорию исправительной колонии в Краснодарском крае, сообщает SHOT.
Гостинцы ко дню рождения вора в законе Шакро Молодого. Видео © Telegram / SHOT
Весь процесс прошёл под руководством женщины в светлом деловом костюме. Она появилась с личным водителем на арендованном в Краснодаре автомобиле премиум-класса. На месте находилась около шести-семи часов. Выглядела очень уверенно и "по-командирски" раздавала поручения всем вокруг.
В тот день — 20 марта — Захарию Калашову исполнился 71 год. А несколькими днями ранее появилась информация о его освобождении из краснодарской колонии строгого режима по УДО. В итоге главный вор в законе отсидел около шести лет из 9 лет и 10 месяцев. Шакро Молодой тайно покинул ИК в кузове газели, сопровождаемой чёрным Haval. Оба автомобиля уехали в направлении Краснодара.