Life.ru узнал мотивы подростка, готовившего покушение на депутата-героя СВО
SHOT: Саратовскому подростку предоставили план по нападению на Героя РФ Янкловича
Александр Янклович. Обложка © saratov.er.ru
Стали известны мотивы и история связи с украинскими кураторами 16-летнего подростка, который планировал покушение на Героя России и депутата Саратовской облдумы Александра Янкловича. Подробности узнал SHOT.
По информации телеграм-канала, задержан 16-летний Павел Д. из Саратова. Парень из неполной семьи, мать постоянно пропадает на работе на одном из маркетплейсов, и на ребёнка у неё просто не было времени. Подозреваемый ранее не проходил по уголовным делам и на учёте в ПДН не состоял. В январе этого года с Павлом связался некий человек под именем MaksMaks и предложил чётко разработанный план по нападению на Героя России Александра Янкловича. Павел следил за его деятельностью, и ему не нравилось, что депутат собирает гуманитарную помощь военнослужащим. Он тщательно подбирал орудие убийства и пришёл к выводу, что молоток — самое устрашающее и показательное.
Подросток пытался подкараулить Янкловича у его дома, но депутата там не оказалось. Планы по нападению вскрылись, и юношу задержали правоохранители.
Ранее Life.ru сообщал, что в Саратове предотвратили покушение на Героя России и депутата Саратовской облдумы Александра Янкловича. Несовершеннолетний злоумышленник был вооружён молотком и хотел напасть на чиновника. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга».