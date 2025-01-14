Life.ru узнал мотивы подростка, готовившего покушение на депутата-героя СВО

По информации телеграм-канала, задержан 16-летний Павел Д. из Саратова. Парень из неполной семьи, мать постоянно пропадает на работе на одном из маркетплейсов, и на ребёнка у неё просто не было времени. Подозреваемый ранее не проходил по уголовным делам и на учёте в ПДН не состоял. В январе этого года с Павлом связался некий человек под именем MaksMaks и предложил чётко разработанный план по нападению на Героя России Александра Янкловича. Павел следил за его деятельностью, и ему не нравилось, что депутат собирает гуманитарную помощь военнослужащим. Он тщательно подбирал орудие убийства и пришёл к выводу, что молоток — самое устрашающее и показательное.