Задержанный в Саратове подросток пытался убить депутата-героя СВО
SHOT: Задержанный в Саратове подросток хотел убить Героя РФ Александра Янкловича
Целью подростка, которого в Саратове задержали силовики, стал Герой России, депутат областной думы Александр Янклович. Как сообщает SHOT, несовершеннолетний по указке кураторов охотился за чиновником с молотком.
Александр Янклович. Фото © saratov.er.ru
По информации телеграм-канала, проверяется версия, что именно спецслужбы Украины могли курировать молодого человека.
Известно, что Александр Янклович год служил по контракту в зоне СВО. Депутата наградили медалью «За боевые отличия». После достижения предельного возраста на военной службе он вернулся в думу.
Ранее Life.ru сообщал, что в Саратове по подозрению в покушении на убийство депутата задержан подросток. Он был вооружён молотком и хотел напасть на чиновника. Однако довести преступный умысел до конца подросток не сумел — его планы вскрыли полицейские. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
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