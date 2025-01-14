Задержанный в Саратове подросток пытался убить депутата-героя СВО

Целью подростка, которого в Саратове задержали силовики, стал Герой России, депутат областной думы Александр Янклович. Как сообщает SHOT, несовершеннолетний по указке кураторов охотился за чиновником с молотком.

Александр Янклович. Фото © saratov.er.ru

По информации телеграм-канала, проверяется версия, что именно спецслужбы Украины могли курировать молодого человека.

Известно, что Александр Янклович год служил по контракту в зоне СВО. Депутата наградили медалью «За боевые отличия». После достижения предельного возраста на военной службе он вернулся в думу.