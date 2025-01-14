Раскрыт обещанный гонорар за отравление сотрудников ярославского завода ОПК
Агент Киева получил ₽ 10 тысяч за подготовку теракта на ярославском заводе ОПК
Арестованный в Ярославской области агент украинских спецслужб признался, что за организацию теракта на одном из оборонных предприятий ему обещали 10 тысяч рублей. Кадры его допроса опубликовал RT.
Злоумышленник рассказал, что в декабре 2024 года в соцсети на него вышел представитель украинских спецслужб с ником «Великий воин корпуса». Он предложил совершить теракт при помощи химиката. Так, россиянину выслали яд, а 8 января он получил данные тайника, где были спрятаны химикаты. Примечательно, что за подготовку к диверсии ему отправили всего 10 тысяч рублей.
Напомним, преступник должен был совершить теракт на машиностроительном заводе по заданию украинских спецслужб. Он планировал отравить сотрудников химическими веществами, но был оперативно задержан сотрудниками ФСБ. Украинский агент во всём признался на допросе. Суд заключил его под стражу до 7 марта 2025 года.
Shuttestock / FOTODOM / KapiKupi