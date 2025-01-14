Раскрыт обещанный гонорар за отравление сотрудников ярославского завода ОПК

Арестованный в Ярославской области агент украинских спецслужб признался, что за организацию теракта на одном из оборонных предприятий ему обещали 10 тысяч рублей. Кадры его допроса опубликовал RT.

Злоумышленник рассказал, что в декабре 2024 года в соцсети на него вышел представитель украинских спецслужб с ником «Великий воин корпуса». Он предложил совершить теракт при помощи химиката. Так, россиянину выслали яд, а 8 января он получил данные тайника, где были спрятаны химикаты. Примечательно, что за подготовку к диверсии ему отправили всего 10 тысяч рублей.