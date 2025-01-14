Киев попытался устроить взрыв на заводе под Ярославлем с использованием химикатов

Взрыв машиностроительного завода по заданию украинских спецслужб предотвратили в Ярославской области. Теракт планировалось совершить с применением ядовитых веществ

По информации SHOT, исполнителем взрыва должен был стать 40-летний житель города Гаврилов-Ям. На протяжении месяца он переписывался с представителем СБУ, который занимался подготовкой теракта. Именно он сообщил мужчине, где были заложены ядовитые вещества и другие компоненты бомбы, которой планировалось подорвать предприятие ОПК. В итоге мужчина был задержан.

Возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и о публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности.