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14 января, 05:56

Киев попытался устроить взрыв на заводе под Ярославлем с использованием химикатов

SHOT: Взрыв по заданию Киева предотвращён на заводе в Ярославской области

Взрыв машиностроительного завода по заданию украинских спецслужб предотвратили в Ярославской области. Теракт планировалось совершить с применением ядовитых веществ

По информации SHOT, исполнителем взрыва должен был стать 40-летний житель города Гаврилов-Ям. На протяжении месяца он переписывался с представителем СБУ, который занимался подготовкой теракта. Именно он сообщил мужчине, где были заложены ядовитые вещества и другие компоненты бомбы, которой планировалось подорвать предприятие ОПК. В итоге мужчина был задержан.

Возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и о публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности.

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Ранее в ЛНР правоохранители задержали бывшего гражданина Украины, его подозревают в содействии украинским спецслужбам. Мужчина отправлял им данные о местах расположения российских войск, начиная с 2023 года.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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