Бывший украинец «по идейным соображениям» сливал СБУ данные о российских войсках в ЛНР
ФСБ: В ЛНР задержан мужчина за передачу Киеву данных о дислокации военных ВС РФ
В ЛНР Силовики задержали бывшего гражданина Украины, его подозревают в пособничестве украинским спецслужбам. Мужчина передавал им данные о местах расположения российских войск, начиная с 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в региональном УФСБ РФ.
В ЛНР задержан мужчина за сотрудничество с СБУ. Видео © УФСБ по ЛНР
«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства. <…> Житель ЛНР, действуя по заданию СБУ, передавал украинским спецслужбам данные о дислокации подразделений ВС РФ», — сказано в заявлении.
Мужчина согласился сотрудничать с СБУ, когда приехал в Харьков по делам своего сына, поступавшего в институт. В 2023 году он получил от украинской стороны в Краснодоне элементы взрывчатки, после чего собрал из них бомбу и отвёз в Луганск. Также задержанный признался, что фотографировал места дислокации военных ВС РФ и отправлял координаты кураторам из СБУ. По его словам, он хотел причинить вред России «по идейным соображениям». Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж» УК РФ.
Ранее сотрудники УФСБ России по Амурской области предотвратили попытку диверсии на одном из важнейших участков Транссибирской магистрали, которую хотел совершить 39-летний местный житель. После теракта он планировал скрыться на Украине, где намеревался вступить в ряды террористической организации.
УФСБ по ЛНР