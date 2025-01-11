Бывший украинец «по идейным соображениям» сливал СБУ данные о российских войсках в ЛНР

В ЛНР Силовики задержали бывшего гражданина Украины, его подозревают в пособничестве украинским спецслужбам. Мужчина передавал им данные о местах расположения российских войск, начиная с 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в региональном УФСБ РФ.

Мужчина согласился сотрудничать с СБУ, когда приехал в Харьков по делам своего сына, поступавшего в институт. В 2023 году он получил от украинской стороны в Краснодоне элементы взрывчатки, после чего собрал из них бомбу и отвёз в Луганск. Также задержанный признался, что фотографировал места дислокации военных ВС РФ и отправлял координаты кураторам из СБУ. По его словам, он хотел причинить вред России «по идейным соображениям». Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж» УК РФ.