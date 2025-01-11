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Регион
11 января, 17:29

Бывший украинец «по идейным соображениям» сливал СБУ данные о российских войсках в ЛНР

ФСБ: В ЛНР задержан мужчина за передачу Киеву данных о дислокации военных ВС РФ

В ЛНР Силовики задержали бывшего гражданина Украины, его подозревают в пособничестве украинским спецслужбам. Мужчина передавал им данные о местах расположения российских войск, начиная с 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в региональном УФСБ РФ.

В ЛНР задержан мужчина за сотрудничество с СБУ. Видео © УФСБ по ЛНР

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства. <…> Житель ЛНР, действуя по заданию СБУ, передавал украинским спецслужбам данные о дислокации подразделений ВС РФ», — сказано в заявлении.

Мужчина согласился сотрудничать с СБУ, когда приехал в Харьков по делам своего сына, поступавшего в институт. В 2023 году он получил от украинской стороны в Краснодоне элементы взрывчатки, после чего собрал из них бомбу и отвёз в Луганск. Также задержанный признался, что фотографировал места дислокации военных ВС РФ и отправлял координаты кураторам из СБУ. По его словам, он хотел причинить вред России «по идейным соображениям». Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж» УК РФ.

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Обложка ©

УФСБ по ЛНР

Татьяна Миссуми
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