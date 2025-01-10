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Регион
10 января, 08:15

ФСБ вскрыла более 100 подпольных оружейников по всей России

ФСБ изъяла 355 единиц оружия у более 100 подпольных оружейников в 40 регионах РФ

Сотрудники ФСБ России провели операцию в 40 регионах страны, в результате которой смогли задержать более 100 подпольных оружейников. У них изъято 355 единиц огнестрельного оружия, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 109 жителей из 40 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — отметили в ФСБ.

Из незаконного оборота было изъято 355 единиц как отечественного, так и иностранного огнестрельного оружия. В этот список вошли пулемёты, автоматы, пистолеты-пулемёты, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатомёты, огнемёты, а также противопехотные и противотанковые мины, гранаты и свыше 94 600 патронов различных калибров.

«Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — добавили в ФСБ.

Специальные мероприятия были проведены в Москве, ДНР, а также в республиках Адыгея, Коми, Саха (Якутия), Тыва и Хакасия. Кроме того, операции охватили Краснодарский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, а также Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую и многие другие области России.

«По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», — сообщили в ФСБ.

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Ранее сообщалось, что ФСБ России смогла предотвратить попытку диверсии на одном из участков Транссибирской магистрали. Преступление планировал совершить 39-летний местный житель Амурской области. После задуманного теракта он хотел скрыться на Украине и вступить там в ряды террористической организации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Наталья Афонина
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