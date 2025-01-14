В Ярославле арестовали агента Киева за попытку отравления сотрудников завода ОПК
Агента Киева, задержанного за попытку отравить ядом сотрудников оборонного предприятия под Ярославлем, заключили под стражу до 7 марта 2025 года. Об этом сообщила РИА «Новости» представитель Ярославского областного суда.
Сообщается, что 10 января 2025 года Кировский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста для мужчины 1984 года рождения, обвиняемого по статьям 30 и 205 УК РФ, а также статье 280 УК РФ.
Напомним, преступник должен был совершить теракт на машиностроительном заводе по заданию украинских спецслужб. Он планировал отравить сотрудников химическими веществами, но был задержан ФСБ. Украинский агент во всём признался на допросе. Это уже не первая попытка Украины совершить теракт с помощью отравляющих химических веществ общеопасным способом. Минобороны РФ и МИД РФ неоднократно уличали Украину в планах подготовок масштабных химатак и провокаций с отравляющими веществами. Одним из тех, кто раскрывал бесчеловечные умыслы Киева, был начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который был убит в результате теракта по заданию Киева.
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