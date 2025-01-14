В Ярославле арестовали агента Киева за попытку отравления сотрудников завода ОПК

Агента Киева, задержанного за попытку отравить ядом сотрудников оборонного предприятия под Ярославлем, заключили под стражу до 7 марта 2025 года. Об этом сообщила РИА «Новости» представитель Ярославского областного суда.

Сообщается, что 10 января 2025 года Кировский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста для мужчины 1984 года рождения, обвиняемого по статьям 30 и 205 УК РФ, а также статье 280 УК РФ.