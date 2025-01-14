Агенту Киева, который хотел отравить работников предприятия ОПК, обещали 1,5 млн
Мужчине, который по заданию Киева планировал отравить сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области, обещали выплатить 1,5 млн рублей за выполнение «задания».
Напомним, мужчина должен был совершить теракт на машиностроительном заводе по заданию украинских спецслужб. Он планировал отравить сотрудников химическими веществами, но был задержан ФСБ. Силовики уже получили от украинского агента признание в попытке массового отравления. Это уже не первая попытка Украины совершить теракт с помощью отравляющих химических веществ общеопасным способом. Минобороны РФ и МИД РФ неоднократно уличали Украину в планах подготовок масштабных химатак и провокаций с отравляющими веществами.
УФСБ России