Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 07:03

Украинский агент признался, что хотел отравить работников ОПК под Ярославлем

Сотрудники ФСБ России получили от украинского агента признание в попытке отправить сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ярославской области по указу кураторов из Киева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Признание задержанного агента украинских спецслужб. Видео © УФСБ России

«В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился», — сказал задержанный.

В ДНР сотрудники ФСБ задержали женщину за призывы к терроризму
В ДНР сотрудники ФСБ задержали женщину за призывы к терроризму

Напомним, теракт на машиностроительном заводе по заданию украинских спецслужб предотвратили в Ярославской области. Его планировалось совершить с применением ядовитых веществ. Заведены уголовные дела по статьям о терроризме и о публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности.

Обложка ©

УФСБ России

Николай Рюмин
  • Новости
  • Терроризм
  • Украина
  • ФСБ России
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Криминал
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar