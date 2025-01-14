Украинский агент признался, что хотел отравить работников ОПК под Ярославлем

Сотрудники ФСБ России получили от украинского агента признание в попытке отправить сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ярославской области по указу кураторов из Киева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Признание задержанного агента украинских спецслужб. Видео © УФСБ России

«В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился», — сказал задержанный.