В ДНР сотрудники ФСБ задержали женщину за призывы к терроризму

В Донецкой Народной Республике сотрудники ФСБ задержали женщину из Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму. Об этом доложили в пресс-службе ведомства.

Задержание террористки в ДНР. Видео © УФСБ по ДНР

«В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержана жительница Мариуполя, неоднократно публиковавшая в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности», — сообщили в УФСБ.

На дамочку правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).