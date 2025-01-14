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14 января, 05:28

В ДНР сотрудники ФСБ задержали женщину за призывы к терроризму

В Донецкой Народной Республике сотрудники ФСБ задержали женщину из Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму. Об этом доложили в пресс-службе ведомства.

Задержание террористки в ДНР. Видео © УФСБ по ДНР

«В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержана жительница Мариуполя, неоднократно публиковавшая в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности», — сообщили в УФСБ.

На дамочку правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

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Немногим ранее в ЛНР правоохранители задержали бывшего гражданина Украины, его подозревают в содействии украинским спецслужбам. Мужчина отправлял им данные о местах расположения российских войск, начиная с 2023 года.

Обложка ©

УФСБ по ДНР

Николай Рюмин
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