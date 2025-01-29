Умер актёр-блокадник, озвучивавший героев «‎Звёздных войн»

На 86-году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин, озвучивавший героев «‎Звёздных войн». О его смерти сообщили в Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

«Родом из творческой семьи, он всё детство провёл за кулисами: его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады, будучи ещё совсем ребёнком, он остался в осаждённом Ленинграде на попечении тёти, с матерью актёр воссоединился только в 1943 году», — говорится в сообщении.

Улитин более 60 лет прослужил в театре Комедии, куда его ещё юного пригласил советский театральный режиссёр Николай Акимов. Сегодня голосом Бориса Александровича говорят многие персонажи известных фильмов и мультиков: «Звёздные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря», «Подводная братва», «Корпорация монстров» и многие другие.