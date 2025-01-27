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27 января, 09:07

Актёр сериалов «Папины дочки» и «След» ушёл из жизни в 59 лет

Актёр и режиссёр сериала «След» Игорь Ромащенко умер на 60-м году жизни

Игорь Ромащенко. Обложка © Кадр из сериала «Женская версия. Тайна партийной дачи» (2019), режиссёр Валерия Ивановская

Игорь Ромащенко. Обложка © Кадр из сериала «Женская версия. Тайна партийной дачи» (2019), режиссёр Валерия Ивановская

Ушёл из жизни актёр и режиссёр Игорь Ромащенко, известный по сериалам «След», «Папины дочки» и «Мент в законе». Об этом сообщил aif.ru друг и коллега покойного Павел Чернявский.

Артиста не стало в возрасте 59 лет. На его счету было более 100 проектов в кино. В числе прочего он работал над документальным сериалом «Следствие вели». Друг вспоминает Ромащенко как честного, открытого и требовательного человека, который уважал и ценил коллег. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

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Алёна Зиновьева
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