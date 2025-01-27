Актёр сериалов «Папины дочки» и «След» ушёл из жизни в 59 лет

Ушёл из жизни актёр и режиссёр Игорь Ромащенко, известный по сериалам «След», «Папины дочки» и «Мент в законе». Об этом сообщил aif.ru друг и коллега покойного Павел Чернявский.

Артиста не стало в возрасте 59 лет. На его счету было более 100 проектов в кино. В числе прочего он работал над документальным сериалом «Следствие вели». Друг вспоминает Ромащенко как честного, открытого и требовательного человека, который уважал и ценил коллег. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.