Актёр сериалов «Папины дочки» и «След» ушёл из жизни в 59 лет
Актёр и режиссёр сериала «След» Игорь Ромащенко умер на 60-м году жизни
Игорь Ромащенко. Обложка © Кадр из сериала «Женская версия. Тайна партийной дачи» (2019), режиссёр Валерия Ивановская
Ушёл из жизни актёр и режиссёр Игорь Ромащенко, известный по сериалам «След», «Папины дочки» и «Мент в законе». Об этом сообщил aif.ru друг и коллега покойного Павел Чернявский.
Артиста не стало в возрасте 59 лет. На его счету было более 100 проектов в кино. В числе прочего он работал над документальным сериалом «Следствие вели». Друг вспоминает Ромащенко как честного, открытого и требовательного человека, который уважал и ценил коллег. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Ранее Life.ru писал о смерти старшей дочери известного писателя Михаила Шолохова. Светлана умерла на 99-м году жизни. Она долгие годы восстанавливала рукописные черновики отца. Благодаря кропотливому труду наследницы мир увидел авторскую редакцию легендарного «Тихого Дона».