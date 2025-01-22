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22 января, 08:32

Умер «русский Барак Обама»

Умер первый темнокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо

Первый темнокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо. Фото © TACC / Александр Солодков

Первый темнокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо. Фото © TACC / Александр Солодков

Умер первый темнокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо. По данным Mash, причиной смерти, предварительно, стал инсульт.

Жан Грегуар Сагбо родился в Бенине, а образование получил в СССР — окончил Московский кооперативный институт. Здесь же он женился, у пары родился сын. Долгое время Сагбо жил в посёлке Новозавидовский Тверской области, был депутатом районного совета, а в последние годы возглавлял местное СНТ. За активную общественную и политическую деятельность Жана называли русским Бараком Обамой, но сам он такое сравнение не любил.

Похоронили политика на его родине в Бенине.

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А ранее скончался культовый американский режиссёр и сценарист Дэвид Линч. Ему было 78 лет. В 1980-х годах Линч получил международное признание с фильмами «Человек-слон» (The Elephant Man) и «Синий бархат» (Blue Velvet), а в 1990 году он создал телесериал «Твин Пикс» (Twin Peaks), который стал знаковым явлением в телевидении и оказал огромное влияние на жанр.

Александра Вишнякова
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