Умер «русский Барак Обама»

Умер первый темнокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо. По данным Mash, причиной смерти, предварительно, стал инсульт.

Жан Грегуар Сагбо родился в Бенине, а образование получил в СССР — окончил Московский кооперативный институт. Здесь же он женился, у пары родился сын. Долгое время Сагбо жил в посёлке Новозавидовский Тверской области, был депутатом районного совета, а в последние годы возглавлял местное СНТ. За активную общественную и политическую деятельность Жана называли русским Бараком Обамой, но сам он такое сравнение не любил.

Похоронили политика на его родине в Бенине.