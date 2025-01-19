Супруга оскароносного актёра Марка Райлэнса умерла в его юбилей

На 71-м году жизни умерла режиссёр, композитор и драматург Клэр ван Кампен. Она была супругой оскароносного актёра Марка Райлэнса, пишет газета The Guardian со ссылкой на некролог семьи.

Родственники отметили, что Клэр долгое время боролась с раком, однако недуг оказался сильнее. Актриса скончалась в день рождения Райлэнса, которому 18 января исполнилось 65 лет. По данным газеты, Клэр провела свой последний день жизни в семейном особняке в немецком городе Кассель в окружении мужа и дочери Джульет.

С 1986 года Клэр ван Кампен работала в Королевской шекспировской компании и Королевском национальном театре. В 1990-м она вместе с Райлэнсем, лауреатом премии «Оскар» за исполнение роли Рудольфа Абеля в фильме «Шпионский мост», открыла собственную театральную компанию. Кроме того, ван Кампен работала в шекспировском театре «Глобус».